Diego Costa a trouvé un nouveau club

Vous ne vouliez pas de nouvelles de Diego Costa ? En voilà quand même.

Arrivé en fin de contrat à Botafogo après seulement quatre mois et demi sous ces couleurs (pour 3 buts en 15 matchs), l’Hispano-Brésilien va découvrir son treizième club en professionnel : l’ancien artificier de l’Atlético et Chelsea va s’engager avec le Grêmio, actuel leader de la phase régulière du championnat Gaúcho (la ligue du Rio Grande do Sul). Libre, l’attaquant de 35 ans reste donc dans son pays natal et prend la place de Luis Suárez, qui a quitté Porto Alegre pour rejoindre Leo Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets à l’Inter Miami. La dernière expérience en Europe de Costa est son passage d’une saison à Wolverhampton, en 2022-2023 (1 but en 25 rencontres).

#ReforçoTricolor NA ÁREA ⚽️🇪🇸 Ele é espanhol, mas tem sangue brasileiro e títulos por onde passou! Diego Costa chega para fortalecer o ataque do Imortal. Multicampeão na Europa, já vestiu a amarelinha, a roja e agora defenderá o manto Tricolor. Bem-vindo!https://t.co/Tw1sNey6qO pic.twitter.com/8HtqriLgZu — Grêmio FBPA (@Gremio) February 8, 2024

Suárez, Costa : ça ressemble plus au casting du prochain Tarantino qu’à un tableau des transferts.

