Le président de Grêmio s’explique sur le dossier Edinson Cavani

Adopte un Uruguayen.

Edinson Cavani a disputé 16 matchs depuis sa signature à Boca Juniors, pour trois buts. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le finaliste de la Copa Libertadores, l’international uruguayen a été cité du côté de Grêmio, en quête d’un nouvel attaquant suite au départ de Luis Suárez. Le président Alberto Guerra a reconnu qu’il faisait partie des options envisagées par le club brésilien. « C’est l’un des attaquants de pointe pour lequel nous nous sommes renseignés », explique-t-il dans des propos rapportés par TyC Sports.

« Nous avons pris connaissance de la situation, des conditions, et à partir de là, il y a des choix à faire. Il y a une question technique, une évaluation financière et comportementale, pour éliminer les options. Dans le cas de Cavani, nous n’avons pas ouvert de négociations. » Une déclaration qui enterre pour de bon ce dossier. Celso Rigo, l’un des investisseurs du club, avait déjà refroidi l’ambiance en lâchant qu’il doutait de Cavani en raison de son âge, ajoutant même qu’il n’avait « pas le même engagement et le même professionnalisme que Suárez ».

Vivement qu’Edi leur ferme la Boca.

