Le président de Talleres accuse l’arbitre d’agression

Octogone !

Andrés Fassi en avait gros sur la patate samedi soir. Le président de Talleres n’a pas digéré l’ouverture du score de Brian Aguirre en faveur de Boca Juniors, validée alors que le ballon était sorti du terrain. Ni l’arbitre central Andrés Merlos ni son juge de ligne n’ont bronché. Talleres a réussi à égaliser, mais a finalement été battu aux tirs au but (1-1, 8-7 TAB). Les caméras ont capté Fassi en train d’insulter l’arbitre avec véhémence au moment de l’action depuis la tribune. Mais la tension est encore montée d’un cran à la fin de la rencontre. Fassi a voulu demander des comptes à Merlos et la police a dû intervenir pour calmer le jeu d’après TyC Sports. Selon l’arbitre, les gardes qui accompagnaient le président l’auraient menacé en lui montrant des armes à feu.

🟡🔵⚽ ¡BOCA ABRIÓ EL MARCADOR!#CopaArgentinaEnTyCSports A los 15' del primer tiempo, Brian Aguirre puso el 1-0 para el Xeneize ante Talleres. pic.twitter.com/iChcxEaBgz — TyC Sports (@TyCSports) September 7, 2024

Devant les médias, Fassi a donné une version bien différente. « À la fin du match, je suis descendu de la tribune pour aller aux vestiaires, et l’arbitre arrivait. Je lui ai demandé pourquoi il continuait à faire du mal à Talleres, quel était le but, pourquoi il le faisait. Ce n’est pas la première fois. Il a commencé à me crier dessus, raconte-t-il. Il voulait s’en prendre à moi, il était retenu par les juges de ligne et le quatrième arbitre. À un moment donné, je suppose qu’ils l’ont lâché, il est venu me donner un coup de poing et a frappé le vice-président Hugo Gatti. Je n’ai jamais vu ça. Un joueur qui fait 10% de ça ne jouera plus jamais. Nous allons aller jusqu’au bout, au pénal. »

On attend la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.

