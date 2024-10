Maxime Gonalons annonce sa retraite

La Ligue 1 n’aura plus jamais la même saveur.

Sans club depuis la fin de son contrat avec Clermont, Maxime Gonalons tire sa révérence. Du haut de ses 35 ans et près de 15 ans après ses débuts professionnels, le milieu de terrain a décidé de dire stop. Il restera comme un joueur marquant de la décennie 2010 de l’OL, avec qui il a joué plus de 350 matchs et porté le brassard pendant plusieurs saisons, avant différentes expériences à l’étranger, de Séville à Rome, sans oublier Grenade. « Thanks football », a-t-il sobrement écrit sur Instagram dans une publication accompagnée d’une photo de l’un des deux titres à son palmarès : la Coupe de France 2012.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Soirée de deuil en perspective sur les bords du Rhône.

Tchouaméni : un brassard et après ?