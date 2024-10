Monaco va devoir composer sans Balogun ces prochaines semaines

C’est ballot.

Les supporters monégasques pensaient Folarin Balogun enfin lancé, après une première saison difficile sur le Rocher et trois buts sur ses trois dernières apparitions en Ligue 1… mais l’attaquant recruté pour 40 millions d’euros à l’été 2023 n’est décidément pas verni depuis son arrivée en Principauté.

Ce mardi, L’Équipe indique que Maghnes Akliouche et ses partenaires devront faire sans lui pour les deux prochains mois. Touché à l’épaule et sorti à Rennes il y a dix jours, l’international américain a été victime d’une luxation de l’articulation gléno-humérale de l’épaule gauche. Résultat, une durée d’indisponibilité longue et un éventail de possibilités désormais réduit pour Adi Hütter, qui n’aura que Breel Embolo et George Ilenikhena à sa disposition pour occuper le poste d’avant-centre dans les prochaines semaines.

Après tout, l’ASM a peut-être misé sur le bon roi George.

Magnétique Akliouche