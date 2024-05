Edinson Cavani nostalgique du foot sans la VAR

Le football avec ou sans VAR ? Il n’y aura sans doute jamais de consensus.

Même chez les acteurs du football, personne n’est d’accord et peu prennent finalement la parole. Interrogé à ce sujet par le média de son club Boca Juniors, Edinson Cavani, lui, a un avis très tranché qu’il n’a pas hésité à partager : il préférait le football sans intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage. « La VAR enlève de la spontanéité au football, a regretté l’Uruguayen. Parfois on voit des choses inimaginables et c’est ce qui fait sa richesse, ce qui fait sa beauté, ce qui éveille cette passion et parfois avec ça, on perd un peu tout ce que le football a toujours eu. Pour moi, le football doit être vécu de cette manière. »

L’ancien meilleur buteur de l’histoire du PSG estime surtout qu’il faut laisser « une marge d’erreur » aux arbitres. « Ce sont des êtres humains, ils peuvent se tromper, ils peuvent avoir raison. Je préfère qu’ils se trompent en étant sur le terrain dans un jeu rapide, dans une situation difficile, plutôt que, derrière un ordinateur ou assis sur une chaise, quelqu’un prenne une décision alors qu’il n’est pas là. Ce genre de choses n’apportent rien et font perdre au football cette essence et cette passion qu’il a toujours suscitées », a-t-il fermement conclu.

Un certain 8 mars 2017, il aurait pourtant été content que la VAR existe.

Ça donne quoi les stars à la Kings World Cup ?