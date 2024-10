Luis Suárez s’en prend à Marcelo Bielsa

C’est pas beau de laver son linge sale sur la place publique.

Retraité international depuis quelques semaines, Luis Suárez s’est confié sur le management de Marcelo Bielsa à la tête de la sélection uruguayenne. Pas vraiment à son goût. « C’est une chose bien connue dans le football, il ne traite pas beaucoup avec les leaders ou les joueurs expérimentés parce qu’il n’aime pas ça, a-t-il tancé dans un entretien accordé à DSports. L’équipe nationale était au-dessus de tout et je ne voulais pas être impliqué dans un conflit. Il m’a semblé préférable de me taire pour éviter les frictions. À la Copa América, il y a des choses qui m’ont touché, qui m’ont fait beaucoup de mal. Mais j’ai dû me taire par respect pour la sélection. »

Un manque de respect envers les joueurs et le staff ?

Légende de la Celeste, l’ancien Blaugrana n’a commencé aucune rencontre aux États-Unis et affirme avoir discuté avec Edinson Cavani de son choix de prendre sa retraite internationale, assurant être convaincu de pouvoir encore apporter à l’équipe. Suárez décrit également comment Agustín Canobbio a été considéré comme un simple sparring-partner, fustigeant le manque de respect envers certains joueurs. « Dans le Complexe Celeste, les employés ne sont pas autorisés à entrer, à nous saluer et à manger avec nous, regrette-t-il encore. Ils doivent même faire attention à la porte par laquelle ils doivent entrer. Cela me brise le cœur que le Complexe soit ainsi de nos jours. »

Ce n’était donc pas l’amour Loco.

