Le nouveau coup de folie de Marcelo Bielsa

El loco a encore frappé.

Après avoir été pris dans une polémique lancée par le terrible Luis Suárez, frustré de ne pas avoir été titulaire lors de la Copa América avec la Celeste, Marcelo Bielsa a convoqué toutes ses troupes pour les deux prochaines rencontres des éliminatoires sud-américaines pour la Coupe du monde. L’ancien entraîneur a vu les choses en grand en prenant… 36 internationaux.

📋 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 Lista de jugadores confirmados por Marcelo Bielsa para la doble fecha de marzo en la que enfrentaremos a Argentina y Bolivia. 📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/oenYai9zhG — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 18, 2025

Deuxième, à cinq points de l’Argentine

Cette décision a sûrement été prise par Bielsa pour concerner tout son groupe, encore composé de beaux noms comme Federico Valverde, Darwin Núñez ou encore Ronald Araújo, et tenter d’aplanir les tensions. Surtout que, dans ces éliminatoires, la Celeste montre un très beau visage. Lors de ces derniers, l’Uruguay est devenu la première équipe à battre consécutivement le Brésil et l’Argentine dans l’histoire des éliminatoires de la Coupe du monde, et pointe actuellement à la deuxième place à cinq points de l’Albiceleste. Le duel face à la bande de Messi, qui est forfait, aura lieu vendredi 21 mars à Montevideo, tandis qu’ils se déplaceront en Bolivie mardi prochain.

Vous rigolerez moins quand l’Uruguay fera des ravages en 2026.

