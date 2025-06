Le Brésil d’Ancelotti ira à la Coupe du monde, l’Uruguay s’en rapproche

Don Carlo fait déjà parler de lui.

En cette 16e journée des qualifications d’Amérique du Sud à la Coupe du monde 2026, on a eu du carton rouge (4) et peu de buts (7). Alors que la Colombie pensait obtenir son premier succès après une série de cinq matchs sans victoire (trois défaites et deux nuls), ce diablotin de Thiago Almada a ramené les siens dans la partie (81e), malgré l’infériorité numérique de l’Argentine (1-1).

Le Brésil au Mondial, l’Uruguay y est presque

Le nul n’arrange pas forcément la Colombie, qui n’est pas officiellement qualifiée pour la Coupe du monde. Au contraire de l’Uruguay, solide vainqueur 2-0 face au Venezuela, qui a quasiment composté son billet pour la phase finale en 2026. Le Brésil de Carlo Ancelotti a également validé son voyage aux États-Unis en l’emportant 1-0 contre le Paraguay grâce à la réalisation de Vinícius Junior (44e).

Resultados de la Fecha 16 y Tabla de Posiciones: #EliminatoriasSudamericanas ✅ Argentina, Ecuador y Brasil, clasificadas al Mundial 🤔 Uruguay, Paraguay y Colombia, muy cerca de la clasificación 🔥 Venezuela y Bolivia definirán quién va al repechaje ❌ Perú y Chile eliminados pic.twitter.com/Sf7WCvvjpz — Destino Deportivo | Podcast (@DestinoDeportiv) June 11, 2025

Moins réjouissant, c’est officiel : le Chili n’ira toujours pas à la Coupe du monde, pour la troisième fois consécutive. Le vétéran Alexis Sánchez n’aura pas pu empêcher la défaite des siens contre la Bolivie (2-0), qui reste en course pour accrocher sa qualification.

Pour le Pérou, ça semble également compromis après ce match nul et vierge contre l’Équateur (0-0). Il faudrait que les Péruviens remportent les deux prochains matchs (Uruguay et Paraguay) et que le Venezuela et la Bolivie ne remportent aucun match pour espérer atteindre la Coupe du monde…

Autrement dit, ça sent mauvais.

