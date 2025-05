Carlo Ancelotti sélectionneur du Brésil, c’est fait

Fin du feuilleton.

Après plus de deux ans de rumeurs sur une possible arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc de la sélection brésilienne, la venue de l’entraîneur italien a été officialisée par la Confédération brésilienne de football sur son compte X, ce lundi.

Une présence sur le banc prévue le 6 juin prochain

« La plus grande équipe nationale de l’histoire du football sera désormais dirigée par l’entraîneur le plus titré au monde. Carlo Ancelotti, synonyme d’exploits historiques, a été annoncé lundi (12) par le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, comme le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne, peut-on lire dans le communiqué. Il dirigera le Brésil jusqu’à la Coupe du monde 2026 et entraînera l’Amarelinha lors de ses deux prochains matchs de qualification contre l’Équateur et le Paraguay le mois prochain. »

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele… pic.twitter.com/grw3Rb1BmL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

Pas de temps à perdre pour le Brésil. Carlo Ancelotti a un tout petit peu plus d’un an pour redorer le blason jaune. L’équipe cinq fois sacrée championne du monde ne se rendra pas aux États-Unis pour faire de la figuration.

La CBF a affirmé que « l’arrivée de Carlo Ancelotti à la tête du Brésil est plus qu’une décision stratégique. C’est une déclaration au monde entier que nous sommes déterminés à retrouver la première place du podium. Carlo Ancelotti est le plus grand entraîneur de l’histoire et il est désormais à la tête de la plus grande équipe de la planète. Ensemble, nous allons écrire de nouveaux chapitres glorieux pour le football brésilien. » Car oui, les Brésiliens sont actuellement quatrièmes dans le groupe Amérique du Sud pour la qualification à la prochaine Coupe du monde.

Attention les chevilles Carlo, avec ces beaux mots.

