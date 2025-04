Carlo Ancelotti bientôt sur le banc du Brésil ?

Ce sera plus difficile pour gagner la Ligue des champions.

Sur le départ du Real Madrid, Carlo Ancelotti ne devrait pas mettre bien longtemps à retrouver un poste. La presse espagnole, As en tête, affirme en effet que le technicien italien aurait trouvé un accord avec la fédération brésilienne pour devenir le sélectionneur de la Seleçao. Un poste auquel il a déjà été annoncé à plusieurs reprises. Cette fois, l’optimisme serait de mise, alors que les discussions avancent entre les différentes parties (y compris le club merengue, avec qui Ancelotti est encore sous contrat jusqu’en juin 2026).

La Coupe du monde en ligne de mire

L’objectif serait désormais de voir Carlo Ancelotti sur le banc du Brésil pour les deux prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2026, le 3 juin en Equateur puis le 8 face au Paraguay, alors que Vinicius et ses coéquipiers n’occupent actuellement que la quatrième place de la zone Amérique du Sud. À la tête d’une sélection composée notamment de plusieurs têtes bien connues au Real Madrid, l’Italien aurait alors pour mission de ramener la Seleçao sur le toit du monde, dans un peu plus d’un an en remportant une sixième étoile.

La seule vraie question que tout le monde se pose : pourra-t-il relancer la carrière de Neymar, ne serait-ce que pour un dernier tour de piste ?

Jürgen Klopp dans les petits papiers du Brésil... et du Real Madrid ?