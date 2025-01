L’attaquant uruguayen Mathías Acuña retrouvé mort dans un hôtel

Le football uruguayen est en deuil.

Ce samedi, Mushuc Runa, un club équatorien de première division, a annoncé le décès de son attaquant Mathías Acuña, âgé de 32 ans seulement. Le joueur a été retrouvé sans vie dans une chambre d’un hôtel à Ambato, ville où est basé son club. Auprès d’un média local, le président de l’équipe, Luis Chango, a évoqué un suicide. La fédération uruguayenne n’a pas tardé à réagir non plus : « C’est avec une profonde tristesse que nous déplorons le décès du footballeur uruguayen Mathías Acuña. Nous présentons nos condoléances à sa famille, à ses coéquipiers et à ses amis. »

Lamentamos con profunda tristeza el fallecimiento del futbolista uruguayo Mathías Acuña. Nuestras condolencias a sus familiares, compañeros y amigos. QEPD pic.twitter.com/UO0Kjc872b — AUF (@AUFOficial) January 4, 2025

Récemment, Acuña s’était soumis au port d’un bracelet électronique, alors qu’il était au cœur d’une enquête pour accusation de maltraitance envers son ancienne compagne.

