Le Brésil encore tenu en échec par l’Uruguay, l’Argentine assure l’essentiel face au Pérou

Pour Marquinhos, demander le soutien du peuple brésilien risque d’être de plus en plus compliqué.

Les sorties se suivent et se ressemblent pour le Brésil. À la peine ces derniers mois, les Brésiliens ont une nouvelle fois dû se contenter d’un match nul frustrant face à l’Uruguay (1-1), ce mercredi. D’abord menés au score grâce à une lourde de Federico Valverde un peu après le retour des vestiaires, les partenaires de Marquinhos ont réussi à revenir dans la foulée grâce au premier but en sélection de l’ancien Marseillais Gerson d’une belle reprise de volée. Puis, plus grand-chose… Résultat, la Seleção n’avance pas au classement des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et se trouve toujours bloquée à une triste cinquième place, derrière l’Uruguay, l’Équateur et la Colombie et à sept points du leader argentin.

🇧🇷 – 🇺🇾 Le bijou de Federico Valverde !! Le milieu uruguayen décoche une frappe aux abords de la surface qui laisse Ederson sur place ! Ça fait 1-0 pour l'Uruguay face au Brésil. Le match est à suivre en direct sur L'Équipe live foot : https://t.co/vt92dycPl2 pic.twitter.com/tc8grgjWDD — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 20, 2024

Lautaro Martínez libère l’Argentine

Côté argentin justement, le boulot a été fait. Défaite au Paraguay lors du dernier match, l’Albiceleste a bien réagi face au Pérou à la Bombonera (1-0), portée par le trio Messi-Martínez-Álvarez reconduit par Lionel Scaloni. Le salut est justement venu de l’attaquant de l’Inter Milan qui, en début de deuxième mi-temps, s’est chargé de libérer les siens sur une reprise de volée clinique à la suite d’un centre de Leo Messi. Le seul but de la rencontre, son 32e en 70 sélections. De quoi donner aux Argentins cinq points d’avance sur l’Uruguay en tête du classement.

🇦🇷 – 🇵🇪 Mais quel inspiration exceptionnelle de Lautaro Martinez !! L'attaquant de l'Inter marque sur un geste acrobatique et permet à l'Argentine de prendre les devants face au Pérou (1-0). Le match est à suivre en direct sur la chaîne L'Équipe :https://t.co/bw5BSvZzAG pic.twitter.com/Tf279mkNO3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 20, 2024

À part ça, l’Équateur s’est offert une belle victoire en Colombie (0-1), la Bolivie et le Paraguay se sont quittés bons amis (2-2) et, événement, le Chili a gagné un match, face au Venezuela (4-2). De quoi laisser la dixième et dernière place au Pérou.

Parce que quand Arturo Vidal est là, tout va.

