Chili : une question de Vidal ou de mort

« Je pense que c’est le moment propice pour son retour. C’est le moment, je n’ai pas d’autres arguments à donner. » Ricardo Gareca n’avait pas l’intention de brasser du vent ce mercredi face aux journalistes. Si bien que le sélectionneur du Chili a semblé moins préoccupé par le retour en sélection d’Arturo Vidal que par la situation inquiétante de son équipe, qui pointe à une triste dixième et dernière place des qualifications au Mondial 2026, un petit point derrière le Pérou qu’elle affronte ce vendredi à l’Estadio Monumental de Lima. Pourtant, c’est bien « El Rey » qui concentre l’intégralité de l’actualité footballistique chilienne ces derniers jours, l’annonce de son retour en sélection ayant fait l’effet d’une bombe dans le pays le plus long du monde.

Et pour cause, celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de l’histoire de La Roja vient d’être rappelé par Gareca pour la double confrontation face au Pérou et au Venezuela, lui qui n’y était plus convié depuis septembre 2023 et un 0-0 face à la Colombie. Un retour inespéré qu’il doit en grande partie à la cascade de blessés, dont la dernière en date (Williams Alarcón) a semblé ne pas donner d’autre choix au technicien argentin que de rappeler l’idole du peuple.

« Cet imbécile ne regarde pas les matchs »

Il faut dire que la pression médiatique se faisait de plus en plus forte, les plus grands médias du pays appelant de leurs vœux le retour d’El Guerrero pour redynamiser une sélection totalement amorphe, bien loin de la hype chilienne 2015-2016 qui raflait deux Copa América à la suite et sirotait les larmes de Léo Messi au bout des penaltys. Car Arturo Vidal est en très grande forme : de retour au bercail dans son club formateur de Colo-Colo en janvier dernier, le natif de San Joaquín vient de porter son club vers un doublé championnat-supercoupe dont il a été l’un des principaux artisans. Omniprésent, la crête la plus stylée du foot mondial derrière celle de Marek Hamšík n’en finit plus d’envoyer des tacles destructeurs, balancer des frappes de mule des 35 mètres et porter ses cojones sur péno, le dernier en date face au rival Huachipato en finale de Supercoupe du Chili ce mercredi (0-2).

Il doit arrêter d’inventer. Le football, c’est très simple. Le pire, c’est qu’on fait piètre figure face à ces idiots contre qui on a gagné deux Copa. Vidal à propos de Gareca

Une forme étonnante à 37 balais, qui rappelle les plus belles heures européennes d’un milieu box-to-box qui fit les beaux jours du Bayer, de la Juve, du Bayern, du Barça et de l’Inter au cours d’une carrière couronnée d’autant de titres que de tatouages. Fort de ses prestations XXL, c’est un Vidal en roue libre qui s’insurgeait en septembre dernier de sa nouvelle absence en sélection, démontant dans les règles Gareca : « Il semble que cet imbécile ne regarde pas les matchs de Copa Libertadores, il ne regarde que le championnat argentin », ajoutant « Il doit arrêter d’inventer. Le football, c’est très simple. Le pire, c’est qu’on fait piètre figure face à ces idiots contre qui on a gagné deux Copa ». Dans ces conditions, difficile encore il y a quelques jours d’imaginer un retour du Roi au sein del Equipo de Todos, laissant plutôt présager d’une fin de carrière internationale pour l’homme aux 142 sélections.

Ébriété et frasques répétées

Si Vidal n’a jamais eu sa langue dans sa poche, cette même langue n’a jamais trainé bien loin d’un grand verre de pisco : de l’avis de tous, Arturo a un vrai problème avec l’alcool, autre raison probable du désamour d’un Ricardo Gareca conservateur et moins porté sur la bibine. De Sampaoli à Chiellini en passant par Bravo, tous ceux qui ont côtoyé l’animal s’accordent à dire que le train de vie d’El Guerrero n’a rien de professionnel et tend à expliquer les nombreuses frasques d’un joueur qui fait bien souvent la Une des journaux pour ses déboires extrasportifs. Et l’expérience et la maturité ne semblent rien arranger : à la récente célébration d’un titre de Flamengo complètement torché, le fantasque milieu de terrain multiplie les virées au volant en état d’ébriété. Le dernier en date, s’il n’est pas encore confirmé officiellement, concerne une plainte pour agression sexuelle présumée à la sortie d’une boite de nuit où Vidal et plusieurs de ses coéquipiers profitaient d’une soirée arrosée. Amené au poste pour un simple contrôle d’identité, El Rey n’est à ce jour pas inculpé mais pourrait avoir affaire à la justice ces prochains jours.

Malgré cette énième affaire qui lui colle aux basques, Vidal n’a qu’une seule idée en tête, relever La Roja et poursuivre le rêve d’une qualification en Coupe du Monde, à laquelle il a déjà goûté en 2010 et 2014. Surpris par une convocation qu’il n’attendait plus, AV23 a semblé se repentir quelque peu en conférence de presse mardi, avouant s’être « surement trompé dans ses déclarations envers le coach », mais en réitérant toute sa soif de victoire : « Le match du Pérou va être difficile et chaud, c’est un Clásico. Je vais laisser ma vie pour repartir avec les trois points : ça va être une guerre, mais nous n’avons pas peur ». Ricardo Gareca, sous le coup d’un ultimatum de sa fédération, comptera sur Arturo Vidal pour l’aider à sauver sa tête, lui qui songerait même à nommer El Rey capitaine face au Pérou : cela tombe bien, le peuple chilien ne réclame que ça.

