Arturo Vidal s’en prend au sélectionneur du Chili

Toujours aussi rugueux.

Arturo Vidal n’a plus porté le maillot du Chili depuis septembre 2023, et ça lui pèse. Le milieu de terrain de 37 ans, qui joue à Colo-Colo, s’en est directement pris au sélectionneur Ricardo Gareca sur la plateforme Kick. « Il semble que cet imbécile ne regarde pas les matchs de Copa Libertadores, il ne regarde que le championnat argentin », a-t-il lâché en marge de la défaite sèche de ses compatriotes contre l’Argentine. « Il doit arrêter d’inventer. Le football, c’est très simple, insistait-il. Le pire, c’est qu’on fait piètre figure face à ces idiots contre qui on a gagné deux Copas. »

Gareca a évidemment été interrogé sur ces déclarations, mais n’a pas voulu ajouter de l’huile sur le feu. « Je ne me permettrais pas de polémiquer avec des collègues ou des joueurs de football. Encore moins avec quelqu’un de l’importance de Vidal, qui fait autorité, a-t-il déclaré en conférence de presse. Ce sont des opinions. Chacun a une vision du football, de ce qu’il voit sur le terrain. »

En voilà un qui est allé à la Deschamps académie.

