L’hommage émouvant à Ángel Di María pour ses adieux à la sélection

El finito.

Il avait clos son chapitre avec l’Albiceleste le 15 juillet dernier par un succès en finale de Copa América contre la Colombie (1-0). Ce jeudi soir était l’heure des au revoir. Et comme attendu, Ángel Di María a eu le droit à un vibrant hommage de la part du stade Monumental, quelques minutes avant que ses ex-coéquipiers n’écrasent le Chili (3-0).

El Fideo, au panthéon du football argentin (une Coupe du monde, deux Copa América et une médaille d’or au Jeux olympiques), est entré sur la pelouse les yeux humides, entouré de sa femme et de sa fille. Sur les écrans du stade, devant une vidéo revenant sur ses plus beaux moments en sélection, le joueur de 36 ans n’a pas pu contenir ses larmes. Absent pour cause de blessure, Lionel Messi a quand même tenu à rendre hommage à son ami. « Je te souhaite de profiter de cette soirée, avec ta famille, tes proches, a lâché la Pulga. Nous avons eu la chance de partager une année ensemble. Tu vas beaucoup me manquer. »

LA FAMILIA DI MARÍA 🥹 pic.twitter.com/ZmglaOyxCg — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2024

Porté en triomphe par ses coéquipiers, comme toute bonne légende qui se respecte, l’ancien Parisien a ensuite pris le micro : « J’ai eu la chance de jouer avec plusieurs générations, d’avoir de grands joueurs à mes côtés. Merci à eux pour ce qu’ils ont fait, ce qu’ils m’ont appris dans ma carrière. »

Cœur avec les doigts.

