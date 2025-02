Ángel Di María choisit le camp de Lionel Messi face à Cristiano Ronaldo

Tous les Argentins se lèvent contre CR7.

Ángel Di María est l’un des heureux élus à avoir pu jouer dans la même équipe que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il a partagé le maillot du Real Madrid avec le Portugais pendant quatre ans, et celui de l’Argentine avec son compatriote jusqu’en juillet 2024. Ainsi, il est sûrement l’un des mieux placés pour parler du débat sans fin entre pain au chocolat et chocolatine… pardon, entre Cristiano Ronaldo et Leo Messi.

Messi « touché par la grâce » selon Di María

Le média Infobae a voulu savoir ce qu’El Fideo avait pensé de la dernière sortie de CR7, s’autoproclamant meilleur joueur de l’histoire. « Il a toujours été comme ça, il a toujours fait ces déclarations, il a toujours essayé d’être le meilleur, mais bon, il est né dans une mauvaise génération, a répondu l’ancien Parisien. Parce que quelqu’un d’autre est né en même temps et a été touché par la grâce. »

Et Di María ne s’arrête pas là : « Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’un a huit Ballons d’or, l’autre cinq. […] Et puis on le voit dans les matchs (que Messi est meilleur), on le voit à chaque minute de chaque match, il joue comme s’il était dans son jardin. […] Mais Cris est comme ça, il a toujours dit cela. Mais pour moi, Leo est le meilleur au monde et le meilleur de l’histoire, sans aucun doute. »

De toute façon, il n’y a qu’un seul GOAT et c’est José Mourinho qui le dit.

Sergio Agüero va participer à une course automobile aux États-Unis