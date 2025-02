Cristiano Ronaldo s’autoproclame meilleur joueur de l’histoire

Quand c’est toi-même qui le dis, c’est un peu gênant.

Cristiano Ronaldo s’est fendu d’une sortie modeste sur El Chiringuito ce lundi pour un peu taquiner Kylian Mbappé, mais aussi pour participer au débat du GOAT. Pour lui, c’est réglé : c’est lui. Pas de débat possible.

💥 @Cristiano responde a LA pregunta de @EduAguirre7 "Yo creo que soy el mejor de la historia” 💬 "Sinceramente, yo no vi nadie mejor que yo" pic.twitter.com/15O9WHH5ye — laSexta (@laSextaTV) February 3, 2025

Le débat est clos… selon lui

Selon CR7, aucun joueur dans l’histoire n’a dominé autant de secteurs du jeu que lui. «Je crois que je suis le joueur le plus complet qui ait existé, balance-t-il. C’est mon opinion. Ça peut être une question de goût, mais je crois que c’est moi. Je fais tout dans le football. Je joue bien de la tête, je tire bien les coups de pied arrêtés, je tire bien du pied gauche, je suis rapide, je suis fort, je saute. Le goût est une chose, dire ça, ça ou ça, que tu préfères Messi, Pelé ou Maradona, je l’entends et je le respecte, mais dire que Cristiano n’est pas complet, c’est un mensonge. Je suis le plus complet. » On peut noter qu’il vient de parler lui-même à la troisième personne.

Et forcément, quand on lui demande si ça fait aussi de lui le plus grand joueur de l’histoire : « Oui, je crois que oui, je ne vois personne meilleur que moi et je te le dis de tout mon cœur. » Si c’est le cœur qui parle.

À 39 ans, l’actuel buteur d’Al-Nassr se voit encore dans la lumière et veut frapper un dernier grand coup : les 1 000 buts en carrière. Un chiffre mythique, mais pas une obsession, assure-t-il : « Ce chiffre ne changera rien à un débat qui, dans mon esprit, est réglé depuis longtemps : je suis déjà le meilleur. »

Tant qu’il n’a pas affronté la Ligue 1, cette décla’ est irrecevable.

Le phénomène Jhon Durán rejoint CR7