Cristiano Ronaldo va prolonger en Arabie saoudite selon la presse locale

200 millions de raisons de rester.

Cristiano Ronaldo ne serait pas prêt à plier bagage. À bientôt 40 ans, le Portugais continue de surfer sur la vague dorée de la Saudi Pro League et s’apprête à prolonger son contrat avec Al-Nassr jusqu’en juin 2026. D’après la presse saoudienne rapportée par Marca, le deal serait bouclé : un an de plus et 200 millions d’euros en poche.

Baroud d’honneur

Alors que depuis le 1er janvier il peut signer où il veut, Cristiano a regardé ses options. L’idée d’une dernière aventure en MLS, histoire de relancer son duel avec Messi, a bien traversé l’esprit de CR7, mais finalement, le désert saoudien semble lui convenir. Car Cristiano n’est pas qu’un joueur ici, il est le joueur. Son arrivée en janvier 2023 a changé la dynamique et l’attractivité du championnat saoudien : grâce à lui, des stars comme Benzema ou Neymar ont rejoint la fête. Sous contrat, il endosse aussi le costume d’ambassadeur officieux du pays. Avec la Coupe du monde 2034 dans le viseur, l’Arabie saoudite sait qu’elle peut compter sur son influence pour séduire le monde.

Ou est-il simplement terrifié par la possibilité de se mesurer à la Ligue 1 ?

Al-Nassr pourrait réaliser le rêve de Cristiano Ronaldo