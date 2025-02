Cristiano Ronaldo marque, offre un penalty à Sadio Mané et s’excuse au nom d’Al-Nassr

Au four et au moulin.

C’était une soirée bien remplie pour Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr. Son équipe se déplaçait sur le terrain d’Al-Wehda, lanterne rouge du championnat, ce mardi. Bloqué dans la circulation, le bus d’Al-Nassr est arrivé avec du retard au stade, ce qui a décalé le coup d’envoi de la rencontre.

Un coup de main à Sadio Mané

Cela n’a pas perturbé la légende portugaise, qui a ouvert le score au retour des vestiaires. En toute fin de match, CR7 a laissé Sadio Mané tirer le penalty du 0-2. L’international sénégalais restait sur une série de neuf matchs sans but, Ronaldo a donc décidé de faire preuve d’altruisme pour permettre à l’ancien de Liverpool de relancer la machine.

Cristiano Ronaldo a demandé aux supporters d’Al Nassr de ne pas siffler Sadio Mané, mais plutôt de l’encourager 👏 pic.twitter.com/BqJNAWDwWZ — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) February 25, 2025

Après la rencontre, Ronaldo s’est excusé pour le retard au nom de son équipe au micro de SSC Sports : « C’était un match difficile. La première mi-temps a été difficile parce que nous avons fait un voyage de trois heures en bus à cause de la circulation et des routes fermées, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par L’Équipe. Je tiens à m’excuser au nom d’Al-Nassr pour avoir commencé le match en retard. Cela ne devrait plus se reproduire. Désolé. »

Un match complet.

