Le nouveau pétage de plomb de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite

C’est moche de voir ses idoles vieillir.

Ce n’est pas tout de suite que Cristiano Ronaldo sera sacré champion d’Arabie saoudite avec Al-Nassr. Ce vendredi, les hommes de Stefano Pioli se sont inclinés à domicile face à Al-Ettifaq (2-3) après avoir concédé deux buts à la 82e et 89e minute. Une fin de match frustrante pour le club de Riyad, qui a été réduit à dix dans le temps additionnel après l’exclusion de Jhon Durán, fraîchement recruté cet hiver et auteur de débuts remarqués avec sa nouvelle équipe (quatre buts en quatre matchs). Le Colombien a en effet reçu un carton rouge direct après avoir adressé une petite claque pourtant pas bien méchante derrière la tête d’un adversaire.

Cette décision contestable a mis Ronaldo hors de ses gonds. La star portugaise a montré tout son mécontentement auprès de l’arbitre en faisant de grands gestes, avant de dégager de rage le ballon dans les tribunes. Une action qui a visiblement échappé au corps arbitral, puisque le quintuple Ballon d’or n’a pas écopé du moindre carton.

Jhon Durán shouldn’t have touched him but the way he went down was like he had just been shot.

