Cristiano Ronaldo et Donald Trump : bienvenue en Mégalomanie

Dans une de ses rares interviews, Cristiano Ronaldo fait l’éloge de Donald Trump. Le président des États-Unis est admiré pour sa (prétendue) capacité à promouvoir la paix dans le monde. La vérité est lointaine. Au crépuscule de sa carrière, le Portugais affirme qu’il fait partie de ce monde, celui des mégalomanes.

Propulsé dans le futur comme un bolide Tesla sans chauffeur, le covoiturage entre le 47e président américain et le premier footballeur milliardaire est une belle sortie de route. À la fin de l’heure 20 qui lui est consacrée par Piers Morgan, l’intervieweur numéro un des stars, le citoyen portugais fait l’éloge du président des États-Unis d’Amérique. « La paix dans le monde, c’est notre but. Il est l’un de ceux qui peuvent aider à changer le monde. Et c’est un de mes objectifs. Si on peut s’entraider pour faire que ça arrive. […] J’aime les gens comme lui. » L’entretien déconnecté se poursuit quand Morgan relance : « Il croit en la paix, pas à la guerre. J’admire ce qu’il fait pour stopper les bombardements à Gaza. J’aime ce qu’il fait en Ukraine avec Poutine… » CR7 enchaîne sans le reprendre. Même le gars qui classe tous ses buts sur un tableau Excel en tombe de sa chaise : « Cristiano, t’as été trop loin. » Bien trop loin.

Le monde à l’envers

Après avoir raconté qu’il était plus beau que David Beckham et constaté que Manchester United allait mal, Cristiano Ronaldo a donc consacré six minutes à Trump Jr, qui avait déjà reçu un maillot du Portugais en juin, pour ce qui était alors une confirmation du vieux mariage entre les industries politique et sportive. Cette fois, le langage de l’entretien présente l’allure d’un post LinkedIn. Personne ne sait comment, mais Donald Trump a le pouvoir de « changer les choses ». Il est « l’une des personnes les plus importantes au monde ». Et CR7 l’affirme alors qu’il ne regarde pas la télé, parce que c’est trop dur.

La parole est coupée du réel. Piers Morgan, le premier à avoir invité Luis Rubiales après le scandale de la fédé espagnole, enjolive le tout. Le discours compte plus que le fond. CR7 répète qu’il a envie de rencontrer Trump. « Si tu peux m’aider », propose-t-il à plusieurs reprises à Morgan, devenu wedding planner plus que journaliste, normalement occupé à questionner les 30 573 mensonges et approximations assénés lors de son premier mandat, selon le Washington Post.

En arrière-plan de cette discussion trône une réécriture de « Hope », l’affiche de campagne de Barack Obama en 2008, avec le visage de l’ancien Madrilène. L’inversion des propos est totale. Rappelons que récemment, Trump a menacé de retirer des matchs du Mondial aux villes gérées par la gauche. Il a également positionné des navires au large du Venezuela, quand il ne dégaine pas des agents de police pour traquer les immigrés, ceux d’origine portugaise évidemment inclus. Paix ?

Je suis le plus connu au monde. Cristiano Ronaldo à Piers Morgan

Les formules élogieuses sont creuses, mais ce discours est important, puisque, comme la plupart de ses congénères footballeurs, CR7 n’a pas l’habitude d’afficher son opinion. S’il clame publiquement son soutien au milliardaire illibéral, c’est qu’il en mesure l’absence de risque. Il ouvre tranquillement son après-carrière. Grâce au football, Cristiano est arrivé dans un monde où il peut faire copain copain avec Donald Trump. Il affectionne déjà Mohamed Ben Salmane, le dirigeant (à vie) de l’Arabie saoudite, appelé « notre boss ».

Post Instagram Voir sur instagram.com

Course au Nobel

La vidéo questionne les limites du footballeur. Au crépuscule de sa carrière de sportif, le joueur d’Al-Nassr dévoile une mégalomanie capitaliste assez logique, homme orgueilleux, qui ne doit sa fortune qu’à lui-même. Se posent les questions de ce qu’il lui reste à accomplir. Et là, l’admiration n’est pas située dans le champ du politique, mais bien du côté de la grandeur de Trump. Ronaldo, monsieur 667 millions d’abonnés sur Instagram, s’autoproclame « worldwide man », se compare à l’autre homme global. « Je suis le plus connu au monde. On va débattre de qui est le plus connu : moi ou le président Donald Trump. »

« Moi, reprend-il. Je pense que partout, même dans les petites îles du Nord, je suis plus connu que lui. » Fierté. « Un débat fascinant », dit, puis redit, puis reredit Morgan, comblé, avant de chercher à comparer l’aura de Ronaldo avec celle de Lady Diana, puis, sans rire, de Nelson Mandela. Cristiano Ronaldo, lui, se contente de dire que la célébrité ne lui apporte rien de beau. « Je ne l’ai jamais dit à personne, mais si j’en ai l’opportunité, je dirai [à Donald Trump] qu’on partage quelque chose. » On ne veut pas savoir quoi.

Quand Cristiano Ronaldo encense Trump