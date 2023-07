« Les 838 buts de Cristiano Ronaldo sont dans mon tableau »

Ce site, c’est l’aboutissement de plusieurs années de présence sur Twitter où beaucoup connaissent ta passion pour CR7. Pourquoi ce projet ?

Ça fait des années que j’y pense. À la base, je répertoriais tous ses buts dans un tableau un par un. Il y a quelques années, je me suis mis à apprendre le développement web, puis j’ai commencé mes premiers sites. Parmi eux, j’avais fait un site sur Cristiano Ronaldo. Ça affichait son nombre de buts dans chaque club et son nombre de trophées. Pour mon niveau, c’était déjà très bien, mais je savais que dans ma tête, je voulais faire quelque chose de plus abouti.

Dans ce tableau Excel, tu répertoriais un par un tous ses buts. T’en as mis combien ?

Il a marqué 838 buts en carrière. Les 838 buts sont inscrits dans mon tableau. Pour ne pas rendre la chose compliquée pour les lecteurs, il faut savoir que l’intégralité des données affichées sur mon site provient de ce tableau. Quand je le mets à jour, le site se met à jour. Donc finalement le site, c’est juste mon tableau version plus jolie et accessible à tous.

La particularité, c’est que c’est fait par un fan et sur un seul joueur, et la partie recherche de buts est beaucoup plus rapide, efficace et fluide qu’un site de statistiques. @ArobaseGiovanny

Personne d’autre ne l’a fait avant toi ?

J’ai fait des recherches plusieurs fois et aucun site ne correspond au mien. C’est évidemment un mélange de statistiques de sites comme Sofascore, Transfermarkt etc. Mais c’est aussi un répertoire de vidéos comme on pourrait voir sur YouTube par exemple. La particularité, c’est que c’est fait par un fan et sur un seul joueur, et la partie recherche de buts est beaucoup plus rapide, efficace et fluide qu’un site de statistiques. Tout est original. J’ai dû visualiser dans ma tête ce que pourrait donner un filtre de but qui pourrait être accessible à des personnes qui n’ont pas l’habitude d’en utiliser. Et je crois que c’est plutôt réussi.

Es-tu seul derrière ce projet ?

Entièrement seul pour la partie développement. De A à Z, du design jusqu’aux statistiques. Pour les vidéos, j’ai eu besoin de répertorier tous les buts un à un avec des liens de vidéos, de timecode, etc. Et pour ça, j’ai fait appel à ma communauté. On a été des centaines à travailler sur la recherche des buts en vidéo. Ça rend l’aventure communautaire et je trouve ça trop bien.

D’où te vient cette passion pour Cristiano Ronaldo et que représente-t-il pour toi ?

Je suis d’origine portugaise, le foot, c’est quelque chose de très spécial. On regarde absolument tous les matchs de la Seleção depuis le jour de notre naissance. Ronaldo, il représente le talent, le travail, la passion, l’acharnement. Il m’inspire et me donne beaucoup de motivation dans mes projets. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde et il le restera toujours. Je ne pourrais jamais être « objectif » mais il fait ce qu’aucun joueur n’a fait et ne fera jamais.

Pendant le Mondial au Qatar, contre l’Uruguay, CR7 pense récupérer un centre de Bruno Fernandes et inscrire un but. S’il l’a célébré comme son but, il n’a finalement pas touché le ballon. Toi, tu l’as compté sur ton site ?

Je compte uniquement les buts comptés officiellement par la FIFA et l’UEFA, donc non, il n’est pas compté. Le journal Marca compte 451 buts avec le Real Madrid, l’UEFA en compte 450 (Il y a un litige sur un coup franc contre la Sociedad, ndlr). Dans mon tableau, il y en a donc 450.

Quel type d’action amène le plus souvent un but de Ronaldo ?

J’aimerais beaucoup donner une réponse à cette question, mais c’est impossible. C’est le joueur le plus complet de tous les temps. Si vous regardez ses buts en début de carrière, ça arrive souvent de loin, sur les côtés. Il marquait aussi beaucoup sur coups de pied arrêtés. À la Juventus par exemple, son ratio de buts marqués de la tête à la Juve est impressionnant. C’est le joueur le plus polyvalent en attaque sans débat pour moi, il a les deux pieds, la taille, la vitesse, la technique…

Le mot « Penaldo » est utilisé maintenant pour se moquer, comme si tu pouvais devenir meilleur buteur de l’histoire du football sans marquer de penalty. @ArobaseGiovanny

À quand une rubrique dédiée à « Penaldo » ?

Pas prévu non ! (Rires.)

Est-ce qu’il a marqué tant de penaltys qu’on le croit ?

Je ne vois pas en quoi être efficace sur penalty serait un mauvais compliment. Il est sûrement le meilleur tireur de penalty au monde et ce n’est pas un défaut. Le mot est utilisé maintenant pour se moquer, comme si tu pouvais devenir meilleur buteur de l’histoire du football sans marquer de penalty.

Quel est ton but préféré de CR7 ?

Il y a un débat en interne avec moi-même, mais je pense que j’arriverais jamais à départager entre deux buts. Sa bicyclette contre la Juventus et sa Madjer contre la Hongrie pendant l’Euro 2016.

En termes d’impact, combien de buts similaires à son retourné contre la Juve ont été marqués ?

Dans l’histoire, très peu, voire aucun. Je pense qu’à l’heure actuelle et dans les années à venir ça restera un des buts les plus mythiques de l’histoire du football. Il fallait être là pour le vivre, ça a retenti mondialement. Avec la réaction magnifique des supporters adverses en plus, ça rend le moment très particulier. On pourra toujours débattre du plus beau but de la Ligue des champions ou de l’histoire, mais une chose est sûre ce but est dans le débat. Je m’en souviens comme si c’était hier, le temps s’est arrêté, c’était tellement spécial.

Comment imagines-tu sa fin de carrière ?

J’aimerais tellement un retour en Europe en apothéose, qu’il revienne au Real Madrid, mais c’est impossible. Par contre, un retour au Sporting comme il a toujours dit depuis des années me semble largement possible, et c’est, je pense, ce qui va arriver. Rudi Garcia avait en tout cas confirmé que Ronaldo reviendrait en Europe.

Tu regardes vraiment tous les matchs d’Al Nassr ?

Bien sûr, j’en ai loupé aucun quand il jouait. J’avoue que quand il n’est pas là, je m’en fous totalement. Mais aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais loupé un match de Cristiano Ronaldo. C’est toujours un bonheur de le voir sur le terrain. Je suis vraiment passionné par ce mec.

Récemment, le streamer Speed a pu rencontrer Cristiano Ronaldo. À quand ton tour ?

Speed, c’est énorme. Puis il n’est pas anonyme, on connaît son visage. Moi, c’est compliqué, je n’ai pas dans l’ambition de devenir influenceur, et ça bloque beaucoup de portes évidemment. Je pense que j’arriverais à le rencontrer un jour, mais faut bien comprendre que Speed est vraiment une star mondiale sur Internet, moi finalement personne ne me connaît.

On peut dire que tu es l’archiviste officiel des buts de CR7 ?

Si on veut ! Mais les données, les statistiques, c’est un métier à part entière. C’est juste un peu spécial de voir un mec le faire sur un joueur en particulier et montrer les buts en brut sur un tableau.

Tu commences à faire un classement des buts de Kylian Mbappé. Est-ce que ça va être plus fastidieux que pour Ronaldo ?

Non, beaucoup plus simple car toutes les donnés sont facilement trouvable sur Internet, ce qui n’était pas forcément évident pour la tonne de buts de CR7 et surtout, il y a quelques années où c’était encore plus compliqué de trouver tout ça.

Tu comptes ne t’intéresser qu’aux serials buteurs ou est-ce qu’on aura la chance de voir sur ton site une compilation des 33 buts de, au hasard, Romain Thomas ?

Pour le moment, je me concentre sur d’autres projets que j’ai dans la vie, du développement web et l’apprentissage de nouvelles technologies. Mais ce que j’aurais aimé faire effectivement, c’est qu’on puisse voir les stats/les buts en quelques clics de n’importe quel joueur. Pour ça, il me faudrait l’aide de la communauté donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. J’y réfléchis encore.

La Liga Portugal BWIN devient la Liga Portugal Betclic