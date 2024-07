Le pays de Galles tient son nouveau sélectionneur

Le sélectionneur préféré de Guy de Maupassant.

Après avoir remercié Rob Page en juin dernier, le pays de Galles cherchait un nouveau sélectionneur. Et malgré de nombreuses rumeurs faisant de Thierry Henry le favori pour le poste, ce ne sera finalement pas pour lui. Les dirigeants gallois ont plutôt jeté leur dévolu sur un autre ancien joueur de la Premier League : Craig Bellamy. Celui qui compte 78 sélections (pour 19 buts) avec les Dragons va fêter, sur le banc de son pays, sa première expérience en tant qu’entraîneur principal, après avoir été le bras droit de Vincent Kompany à Anderlecht (2021-2022) puis Burnley (2022-2024).

Dans un communiqué publié par la Féderation galloise, l’ancien attaquant de Newcastle a exprimé sa joie : « C’est un incroyable honneur pour moi d’avoir l’opportunité de mener mon pays, et c’est le moment de ma carrière dont je suis le plus fier. Cela a toujours été mon plus grand rêve de devenir le sélectionneur du pays de Galles et je suis prêt pour le challenge. »

Début de l’aventure pour Bellamy le 6 septembre, avec la réception de la Turquie en Ligue des nations.

Thierry Henry au Pays de Galles après les JO ?