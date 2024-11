Pronostic Turquie Pays de Galles : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

La Turquie solide à la maison contre le Pays de Galles

Après un Euro plus qu’honorable avec un quart de finale atteint, la Turquie est déjà repartie de plus belle en Ligue des Nations. Bien que le groupe soit assez abordable, les Turcs ont quand même 10 points en 4 journées et occupent la première place grâce à ses succès contre l’Islande (2-4 et 3-1) et le Monténégro (1-0), mais également un match nul sur la pelouse du Pays de Galles (0-0). Si quelques absences sont à noter, elle pourra compter sur des cadres comme les défenseurs Celik et Demiral, les milieux Calhanoglu, Ayhan et Kökçü, ainsi que le jeune talent Güler et les attaquants Aktürokoglu, Ünal et Yildiz. Nouveau joueur du Benfica cette saison, Akturkoglu affiche un bilan exceptionnel cette saison (12 buts, 4 passes toutes compétitions confondues) avec son club et est meilleur buteur de la Ligue B de cette Ligue des Nations avec 5 buts pour la Turquie.

Sorti en barrages par la Pologne, le Pays de Galles avait loupé l’Euro à une séance de tirs aux buts près. Les Gallois ont bien réagi dans cette poule où ils sont toujours invaincus dans cette Ligue des Nations. On retrouve deux succès contre le Monténégro sur un petit écart (1-0 et 1-2), et deux nuls contre l’Islande et la Turquie sans le moindre but. Le Pays de Galles affrontera la Turquie sans son capitaine Aaron Ramsey, blessé, ainsi que le milieu Ethan Ampadu et l’attaquant Kieffer Moore. Avec ces absences, et évoluant devant son chaud public, la Turquie part favorite à domicile contre un Pays de Galles amoindri.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

