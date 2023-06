Pronostic Turquie Pays de Galles : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Turquie enchaîne face au pays de Galles

Absente de la dernière Coupe du monde, la Turquie a pour objectif de se qualifier pour le championnat d’Europe 2024 qui se disputera en Allemagne. Présente lors des derniers Euros, la sélection turque est tombée dans un groupe relevé avec le pays de Galles et la Croatie. Pour son entrée en lice dans ces éliminatoires, la sélection dirigée par Stefan Kuntz s’est imposée en Arménie (1-2) avec des réalisations de Kokcu et d’Akturkoglu. En revanche, la Turquie s’est ensuite inclinée à domicile face à la Croatie (0-2). Vendredi dernier, les Turcs nous ont offert une rencontre spectaculaire en Lettonie (2-3). Menant deux fois au score, la sélection turque s’est fait rejoindre dans le temps additionnel par des Lettons en infériorité numérique. Alors que les deux formations se dirigeaient vers un nul, Kahveci, entré quelques secondes plus tôt, a marqué sur la dernière opportunité pour offrir 3 points importants à son équipe. À la suite de ce succès, la Turquie a profité de l’absence de la Croatie (engagée dans le Final 4) pour prendre la tête du groupe. Dans cette équipe, on retrouve bien évidemment le capitaine Calhanoglu, qui sort d’une saison incroyable avec l’Inter. À ses côtés, le milieu de terrain sera épaulé par l’une des pépites du foot turc, Kokcu, récemment titré avec le Feyenoord et qui vient d’être transféré au Benfica. Stefan Kuntz peut également s’appuyer sur quelques éléments passés par la Ligue 1 avec Cengiz Under de Marseille (buteur en Lettonie), ou sur Umut Bozok en pleine renaissance à Trabzonspor.

De son côté, le pays de Galles a participé à la Coupe du monde au Qatar où il n’est pas parvenu à sortir de la phase de groupes. Malgré cette élimination, les Gallois confirment leur montée en puissance depuis quelques années. En effet, la sélection galloise s’était hissée en quarts de finale de l’Euro 2016, avant de décrocher un nouveau ticket pour le championnat d’Europe 2020. De plus, les hommes de Robert Page ont décroché une qualif historique pour le Mondial au Qatar. Pour son entrée en lice dans les éliminatoires, la sélection galloise est allée chercher un nul en Croatie (1-1) avant de prendre le dessus sur la Lettonie (1-0). En revanche, les partenaires d’Aaron Ramsey ont connu une grosse désillusion le week-end dernier en s’inclinant à domicile contre l’Arménie (2-4). En plus de ce mauvais résultat, Robert Page a perdu son attaquant Kiefer Moore, expulsé. À la suite du Mondial, Gareth Bale a décidé de mettre un terme à sa carrière. Sans sa star, le pays de Galles s’appuie sur le capitaine Aaron Ramsey, Daniel James, Brennan Johnson et Ben Davies. Sur la lancée de sa victoire en Lettonie, la Turquie devrait prendre le dessus sur le pays de Galles.

