Pronostic Pays de Galles Turquie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Turquie solide au Pays de Galles

Après avoir participé à l’Euro 2020 et au Mondial 2022, le Pays de Galles a raté le rendez-vous du championnat d’Europe 2024. Les Gallois avaient pourtant l’opportunité de se qualifier mais se sont inclinés en finale des barrages à domicile face à la Pologne. Cet échec aura eu pour conséquence le départ de Rob Page et la nomination d’une ancienne star galloise comme sélectionneur, Craig Bellamy. Le nouvel arrivé a pour principale mission de qualifier sa sélection pour le Mondial 2026 et veut profiter de cette Ligue des nations pour peaufiner son groupe. Depuis sa non-qualification pour l’Euro, le Pays de Galles a livré deux tristes prestations en amical avec un nul face à Gibraltar (0-0) et un lourd revers contre la Slovaquie (4-0). Pour ses débuts, Bellamy s’appuie sur ses cadres que sont Ben Davies, Aaron Ramsey ou Kieffer Moore, mais comptent aussi sur la réelle explosion des Johnson, James, et Ampadu.

