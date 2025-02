Mesut Özil prête allégeance à Recep Tayyip Erdoğan

Le mercato ne s’arrête jamais.

Le Parti de la justice et du développement, l’AKP, a tenu son congrès dimanche au palais des sports d’Ankara. Le nom de Mesut Özil s’est invité dans les discussions, et pour cause : l’ancien international allemand, aujourd’hui âgé de 36 ans, fait partie des nouveaux membres du conseil central du parti de Recep Tayyip Erdoğan. Un engagement qui prouve son alignement avec la politique du président turc, qui est en poste depuis 2014, et dont le mandat court jusqu’en 2028. Dimanche, devant ses partisans, le dirigeant a notamment martelé sa détermination dans le combat contre le terrorisme pour « atteindre notre objectif d’une Turquie sans terreur ». Le milieu offensif a fini sa carrière dans son pays d’origine, en 2023, sous le maillot de Başakşehir. Il avait déjà mis un pied sur le terrain politique en posant avec Erdoğan et en l’invitant à son mariage.

Patte gauche sur la pelouse, mais à droite en dehors.

