Le Pays de Galles vire son sélectionneur

Une bonne nouvelle le jour de l’été.

Les Pays de Galles n’a plus de sélectionneur. Après avoir loupé la qualification pour l’Euro 2024, Rob Page a été démis de ses fonctions par la fédération galloise de football. À la tête des Dragons, Page leur avait permis de retrouver la Coupe du monde après 64 ans d’absence, pour finalement sortir en phase de poule avec 0 victoire et un seul match nul (1-1 contre les Etats-Unis). En lice pour se qualifier à l’Euro 2024, ils avait échoué lors des barrages aux penaltys contre la Pologne.

FA Wales Statementhttps://t.co/JG3l7NBUVL — FA WALES (@FAWales) June 21, 2024

Après la défaite 4-0 contre la Slovaquie le 9 juin dernier, l’entraîneur de 49 ans avait déjà senti que ses jours étaient comptés, et que les supporters l’avaient dans le nez : « Ils ne veulent plus me voir. Je comprend totalement. » Après une belle aventure lors de l’Euro 2021 (ils avaient atteint les huitièmes de finale avant de se faire éliminer par le Danemark 4-0), la fédération a tout de même remercié son désormais ex-sélectionneur : « Nous exprimons notre gratitude envers Rob pour son dévouement envers ses missions pour les équipes nationales. Sous son égide, notre équipe nationale masculine a atteint d’importantes étapes et des victoires qui nous ont créé de nombreux souvenirs pour notre nation, avec notamment notre première Coupe du monde en 64 ans. »

Le Pays de Galles tourne la Page.

