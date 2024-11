Viktor Gyökeres inscrit un quadruplé

Victoire Gyökeres.

Ce mardi soir à la Friends Arena de Solna, la Suède recevait l’Azerbaïdjan et n’en a fait qu’un jouet. Les Suédois l’ont en effet emporté (6-0), avec un quadruplé de Viktor Gyökeres. En pivot (26e), d’une frappe croisée (37e), en face à face (58e) puis seul devant le but (70e), l’attaquant du Sporting a inscrit trois pions du droit et un du gauche, donnant la migraine au pauvre portier, Rza Jafarov. Le doublé du capitaine Dejan Kulusevski (10e et 57e) a scellé le large résultat et entériné la promotion de la Suède en Ligue B. Neuf buts en six matchs de Ligue des Nations pour Gyökeres.

🇸🇪 – 🇦🇿 La Suède va retrouver la Ligue B et Viktor Gyokeres continue d'enfiler les buts : un sixième en six matches ! Suivez le multiplex sur la chaine L'Équipe : https://t.co/bZzATUPkNL #lequipeFOOT pic.twitter.com/GdKwtTPzdV — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 19, 2024

Une promotion à laquelle peut aussi goûter le pays de Galles, en Ligue A. Menés par l’Islande, les Gallois ont inversé la tendance pour gagner (4-1) à Cardiff. D’autant que son rival à la montée, la Turquie, s’est écroulée sous la pluie monténégrine (3-1). Le Monténégro, vierge de points jusqu’ici, s’est appuyé sur le triplé de Nikola Krstović (29e, 45e, et 73e). Enfin, la Tchéquie a elle aussi assuré sa promotion en Ligue A grâce à son succès sur la Géorgie (2-1) à Olomouc. Des Géorgiens qui ont pensé revenir après la réduction du score de Georges Mikautadze (60e). Sans réussite.

Pour les vrais de vrai, Malte et Andorre ont fait 0-0.

