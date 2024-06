Pronostic Suède Serbie : Analyse, cotes et prono du match amical international

Un Suède – Serbie avec des buts de chaque côté

La Suède vit des heures difficiles sur le plan footballistique. Absente du Mondial 2022, la sélection suédoise manquera aussi le rendez-vous de l’Euro 2024. Pour tenter d’insuffler un vent nouveau, la fédération a misé sur le Danois Jon Dahl Tomasson. Lors des derniers éliminatoires pour le championnat d’Europe en Allemagne, la Suède a fini en 3e position de son groupe, loin derrière la Belgique et l’Autriche. La lourde défaite subie en Azerbaïdjan symbolise le recul de cette nation sur la scène internationale. Toutefois, les Suédois ont quelques motifs d’espoir puisqu’ils disposent de joueurs talentueux qui doivent permettre de relancer leur pays. On pense évidemment à Alexander Isak, qui a parfaitement négocié son gros transfert à Newcastle, et qui est convoité par les meilleures écuries de PL. Le longiligne attaquant a passé un palier important pour être le leader de cette sélection. A ses côtés, on retrouve le percutant Kulusevski ou l’expérience d’un Lindelof. En milieu de semaine, la sélection suédoise s’est inclinée en fin de rencontre face au Danemark (2-1) malgré une réalisation d’Isak.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Serbie est reconnue pour être un pourvoyeur de talents. En effet, dans cette sélection, on retrouve des joueurs comme Mitrovic, Milinkovic-Savic, Tadic, Jovic, ou Kostic qui ont fait ou font le bonheur des meilleures équipes européennes. Cependant, la Serbie est souvent plus un assemblage de stars qu’un véritable collectif. Pour aller loin à l’Euro, Dragan Stojkovic, l’ancien maître à jouer de l’OM, doit résoudre cette équation. Le technicien serbe ne doit pas être satisfait de la prestation de ses hommes pour leur premier match amical de préparation qui se sont inclinés en Autriche (2-1) en ratant leur entame. Ce samedi, la Serbie doit élever son niveau pour prendre confiance avant le début de cette compétition. Cette affiche joué à Stockholm entre Suédois et Serbes devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté, comme lors de leur première rencontre amicale de la semaine.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,53 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 253€ (153€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « plus de 2,5 buts » est coté à 1,63 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 263€ (163€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Isak buteur » est coté à 2,75 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 375€ (275€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Suède – Serbie :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Suède Serbie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

L’Autriche poursuit sa belle série avant d’affronter les Bleus à l’Euro