Décédé en août, Sven-Göran Eriksson laisse d’importantes dettes derrière lui

Le 26 août dernier, le football perdait Sven-Göran Eriksson des suites d’un cancer du pancréas. Cinq mois plus tard, le Sun a relayé ce mardi l’état des comptes de l’ancien sélectionneur de l’Angleterre de 2001 à 2006. Le tabloïd anglais révèle aussi que l’homme était criblé de dettes. Elles s’élèveraient à 118 millions de couronnes suédoises, soit exactement 10,6 millions d’euros (contre 5,74 millions d’euros d’actifs), et seraient dues à un domaine trop coûteux, dont le déficit est estimé à plus de 4 millions d’euros, selon le Mirror.

Ce chiffre explique très certainement la mise en vente, seulement un mois après sa mort, du manoir suédois dans lequel il a vécu 22 ans de sa vie. Basé à Sunne, près de la frontière norvégienne, ce domaine isolé a d’abord été mis sur le marché pour 5,7 millions d’euros. Il n’en vaut désormais plus que 2,14, à la suite de sa mise à disposition et compte tenu de la situation financière très délicate du défunt.

En ruine donc.

