L’ancien gardien d’Auxerre Anthony Basso est décédé à l’âge de 45 ans

🖤 L’AJ Auxerre a appris avec une grande tristesse la disparition d’Anthony Basso, gardien de but à l’AJA entre 1998 et 2000 puis de 2007 à 2008. L’ensemble du club présente ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches. pic.twitter.com/yncUzXKbXT