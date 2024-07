Pronostic France Portugal : Analyse, cotes et prono du quart de finale des Bleus à l’Euro 2024

Ce vendredi soir, la France affronte le Portugal en quarts de finale de l’Euro 2024. Pour parier ans trop de pression sur cette affiche, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL ! Et nous, on vous donne nos pronostics France Portugal

Le Portugal tâtonne

À la suite de l’élimination du Portugal en quarts de finale du Mondial 2022, la fédération a décidé de confier les rênes de l’équipe à Roberto Martínez. Ce dernier a parfaitement réussi ses débuts puisque ses hommes ont réalisé un parcours parfait lors des éliminatoires pour l’Euro. Arrivée en pleine confiance en Allemagne, la Seleção a souffert pour se défaire de la Tchéquie lors de son entrée en lice (2-1). Les Portugais ont profité de deux erreurs de la défense tchèque pour s’imposer. Ensuite, les partenaires de CR7 ont livré leur meilleure prestation face à la Turquie avec un très bon Bernardo Silva (3-0). Assuré de disputer les 8es de finale, le Portugal s’est présenté avec un XI remanié lors de la dernière journée et s’est fait surprendre par la Géorgie (0-2). En 8es de finale, la sélection portugaise partait largement favorite face à la Slovénie. Dans un match qu’elle a largement dominé, la Seleção a buté sur le mur slovène. Contraints de disputer la prolongation, les Portugais ont eu l’opportunité d’ouvrir le score par Cristiano Ronaldo. Ce dernier, toujours muet, a vu son penalty être repoussé par Oblak. En fin de match, le Portugal est passé proche de la correctionnelle sur un contre de Šeško, repoussé par Diogo Costa. Le portier de Porto, en confiance après cet arrêt, a ensuite été incroyable lors des tirs au but en repoussant les 3 tentatives adverses. Passé par la petite porte, le Portugal aura disputé 30 minutes de plus que la France.

La France aussi

L’équipe de France fait évidemment partie des favoris pour le titre lors de cet Euro. Depuis l’arrivée de Deschamps en 2012, les Tricolores sont souvent présents dans les derniers tours. Lors de la phase de poules de cet Euro 2024, les Bleus sont passés sans encombre mais n’ont pas brillé. Invaincus, ils ont pêché dans le dernier geste, avec plusieurs ratés devant le but adverse. Au rayon des satisfactions, la France peut s’enorgueillir de posséder l’un des meilleurs gardiens de la compétition avec Maignan et d’avoir trouvé une charnière de très grande qualité. Troisième choix de DD avant le début de l’Euro, Saliba a su renverser la hiérarchie pour s’installer dans l’axe au côté d’Upamecano. Après avoir battu l’Autriche, l’équipe de France a signé 2 nuls contre les Pays-Bas (0-0) et la Pologne (1-1). Qualifiée à la 2e place, la sélection tricolore s’est retrouvée sur la partie de tableau la plus difficile avec un 8e de finale contre la Belgique. Face à des Diables rouges décidés à évoluer bas pour empêcher les Bleus de jouer en contre, la France a souffert pour mettre à mal ce bloc bien en place. Contrairement aux autres rencontres, les Tricolores n’ont pas eu d’énormes opportunités mais se sont retrouvés en bonne position, avec plusieurs frappes de Tchouaméni. Partis pour disputer la prolongation, les Français ont trouvé la faille sur une belle action collective conclue par un tir manqué de Kolo Muani dévié dans son propre but par Vertonghen. Solides dans la fin de match, les Bleus retrouveront les quarts mais vont devoir afficher un autre visage. Dans cet Euro, les Français ont parfaitement négocié leurs temps faibles. On attend désormais de voir une équipe conquérante.

Le Portugal au complet, la France sans Rabiot

Depuis sa prise de fonction, Roberto Martínez s’appuie sur Cristiano Ronaldo. Le multiple Ballon d’or dispute quasiment tous les matchs mais n’a toujours pas trouvé le chemin des filets dans cet Euro. Contre la Slovénie, il a même vu son penalty être repoussé par Oblak. Cette obsession de marquer pourrait être un problème pour la Seleção. Ce vendredi, Martinez devrait aligner un XI classique avec notamment le héros Diogo Costa dans les buts. En défense, Pepe montre qu’il est toujours aussi compétitif pendant 90 minutes mais a eu plus de mal lors de la prolongation. Nuno Mendes et Cancelo se montrent très actifs sur leurs côtés. La bonne surprise vient de Vitinha qui s’est imposé comme un patron dans le cœur du jeu avec Palhinha et Fernandes. Offensivement, CR7 devrait rester en pointe avec d’un côté l’aisance technique d’un Bernardo Silva et de l’autre la percussion d’un Leão. Didier Deschamps n’a pas aligné deux fois la même équipe dans cet Euro. Lors du dernier match, le sélectionneur a sorti un 4-3-3 avec Griezmann ailier droit. Ce dernier a parfaitement bloqué son côté mais n’a rien montré offensivement. En attaque, Thuram ne convainc pas tandis que Kolo Muani a fait une entrée remarquée. Kylian Mbappé réussit par à-coups quelques bonnes provocations mais le bilan est insuffisant pour un joueur qui ambitionne d’être le meilleur. Au rayon des bonnes nouvelles, la défense française apporte de solides garanties et cela tombe bien car elle aura fort à faire face aux attaquants portugais. Pas toujours à l’aise à droite, Koundé est brillant depuis l’entame de cet Euro, tandis que la charnière Upamecano-Saliba s’entend à merveille. Connu pour ses qualités offensives, Theo Hernandez a réalisé d’excellents retours face à la Belgique. Le milieu de terrain sera amené à changer puisque Rabiot est suspendu, et pourrait être suppléé par Camavinga. Blessé avant le tournoi, Tchouaméni semble monter en puissance tandis que Kanté est toujours aussi actif.

Les compositions probables pour ce Portugal – France :

Portugal : Diogo Costa – Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes – Vitinha, João Palhinha, Bruno Fernandes – Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leão.

France : Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Camavinga – Griezmann, Thuram, Mbappé.

La défense de la France prend le dessus sur le Portugal ?

L’équipe de France n’a pas spécialement brillé depuis le début du tournoi mais peut s’appuyer sur une excellente défense. Cette solidité a permis aux Bleus de se frayer un chemin jusqu’en quarts de finale. Les hommes de Deschamps doivent désormais élever leur niveau de jeu sur le plan offensif. Ce vendredi, le sélectionneur va certainement demander à ses hommes d’être bien en place pour jouer quelques coups à fond, dans le dos de Cancelo, Mendes ou Pepe. Cette affiche oppose Mbappé à son idole CR7. Tous les 2 recherchent leur efficacité et peuvent détenir la clé de ce match. La prolongation disputée par le Portugal pourrait également avoir un impact sur le niveau physique du Portugal au cours de la rencontre, ce dont pourrait profiter la France.

