Daniel Garnero viré

Même pas un an.

Arrivé sur le banc du Paraguay en septembre 2023, Daniel Garnero aura tenu moins d’une année. Car dix mois après sa nomination, le sélectionneur a été remercié ce lundi 7 juillet et laisse donc le poste vacant. Il faut dire que l’Argentin a eu des résultats loin, très loin des espérances avec son équipe.

#ComunicadoAPF | Culminación del vínculo con el DT Daniel Garnero y su cuerpo técnico al frente de la Selección Paraguaya Absoluta. pic.twitter.com/9QW94uUuTd — APF (@APFOficial) July 8, 2024

En témoigne le parcours, plus que décevant, des Leones en Copa América : trois matchs, trois défaites (contre la Colombie, le Costa Rica et le Brésil) et une dernière place dans la poule D. Sans oublier les huit buts encaissés dans la compétition, soit presque trois par rencontre en moyenne.

Période d’essai logiquement non renouvelée !

