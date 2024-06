Copa América : la Colombie tranquille face au Costa Rica, le Brésil se réveille contre le Paraguay

25 matchs de suite sans défaite pour la Colombie, qui dit mieux ?

Après sa victoire face au Paraguay mardi (2-1), la Colombie a enchaîné un deuxième succès de rang face au Costa Rica (3-0) dans le groupe D de cette Copa América, et ainsi décroché son ticket pour la suite des événements. Il n’y a pas vraiment eu match sur la pelouse de Glendale, où la bande de James Rodríguez, encore étincelant, s’est montrée supérieure dans tous les secteurs. Les Colombiens dominaient aisément les débats en première période lorsque Patrick Sequeira, le portier costaricain, est parti à la pêche et s’est rendu coupable d’une faute sur Jhon Córdoba. Penalty logique, transformé brillamment par Luis Díaz (30e), qui, à ce moment-là, fait déjà mieux que le Brésil, qui n’avait pas réussi à percer le mur dressé par le Costa Rica quelques jours plus tôt. En seconde période, Davinson Sánchez est venu corser l’addition d’un coup de tête sur corner (59e), et Córdoba a tué tout suspense quelques secondes plus tard d’une lourde frappe croisée (62e). Los Cafeteros n’ont plus perdu depuis… février 2022, et il va falloir se lever tôt pour aller s’en charger.

Dans l’autre match de la nuit, le Brésil a relevé la tête contre le Paraguay (4-1), après son triste match nul inaugural face au Costa Rica. Toujours sous les yeux de Neymar, présent dans les tribunes de l’Allegiant Stadium de Las Vegas, la Seleção a notamment été portée par un Vinícius Júnior déchaîné, haranguant dès que possible les supporters brésiliens. Quelques instants après un penalty hors cadre totalement vendangé par Lucas Paquetá, l’ancien milieu de terrain de l’OL s’est montré décisif pour l’actuel attaquant du Real Madrid sur une très belle action collective conclue par une frappe du droit à ras de terre (35e). Derrière, Sávio a profité d’un arrêt du gardien adverse revenu dans ses pieds pour claquer son tap-in (38e). Juste avant la pause, Vinícius a lui aussi été très chanceux en contrant une mauvaise relance paraguayenne, qu’il a contrée et mise au fond (45e+5). Le Paraguay a sauvé l’honneur en début de seconde période grâce à une belle frappe de loin signée Omar Alderete (48e). Paquetá a terminé le festival brésilien sur un nouveau penalty, histoire de prendre sa revanche (65e), et Dorival Júnior s’est même permis de faire tourner son effectif en deuxième mi-temps.

Il faudra sortir le pop-corn dans la nuit de mardi à mercredi avec un Colombie-Brésil qui s’annonce passionnant.

Copa América : Le Brésil cale, James Rodríguez régale