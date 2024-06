Pronostic Colombie Costa Rica : Analyse, cotes et prono du match de Copa América 2024

Unibet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 100€ si vous déposez. Et nous, on vous donne nos pronostics Colombie Costa Rica !

10€ sans déposer + 100€ sur votre 1er pari pour parier sur Colombie Costa Rica

Le bonus Unibet est actuellement de 10€ sans déposer + 100€ remboursés sur votre 1er pari perdant chez SoFoot en utilisant le code SOFOOT !

En plus de 10€ offerts sans sortir ta CB, Unibet te permet d’obtenir directement le montant de ton 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 50€ en bonus.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus Unibet avec le code SOFOOT.

Pronostics Colombie Costa Rica

Vous pouvez par exemple utiliser votre pari gratuit de 10€ pour tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « Score exact : 3-0 pour la Colombie » est coté à 6,90 chez Unibet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 100€ remboursés sur votre 1er pari perdant après dépôt.

► Profitez de 110€ de bonus chez Unibet en EXCLU (dont 10€ SANS DÉPÔT) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT.

– Misez par exemple vos 10€ offerts sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 59€ (69€ du pari – 10€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à votre 1er pari remboursé jusqu’à 100€ après dépôt.

Vous pouvez ensuite parier votre 1er pari remboursé après dépôt sur une cote plus faible :

► Le pari « Le Costa Rica ne marque pas » est coté à 1,52 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 152€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Match nul mi-temps » est coté à 2,13 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 213€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

La Colombie sur sa lancée

Absente de la dernière Coupe du monde et inquiétante lors de la dernière décennie (0 titre, aucun dernier carré de Copa), la Colombie a finalement su renverser la vapeur. Avec Nestor Lorenzo aux commandes, la Tricolor n’a pas fait dans la dentelle, enregistrant tout simplement la plus grande série d’invincibilité de son histoire moderne. Les Cafeteros n’ont plus goûté à la saveur amère d’un revers depuis 24 rencontres. Pour leur entrée en lice dans cette Copa América, ils ont répondu aux attentes face à de solides Paraguayens (2-1). À noter que James Rodríguez et les siens sont solides 3es des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde. Ils ont notamment battu le Brésil (2-1) qu’ils retrouveront lors de la J3 de cette poule. La sélection colombienne ne s’est également pas fait prier pour disposer de l’Allemagne et de l’Espagne en amical quelques mois plus tôt, prouvant une fois de plus son statut de 3e favori de cette Copa América.

Le Costa Rica impuissant

Pas invité lors des 2 dernières éditions de la Copa América, le Costa Rica revient en 2024 avec un statut moins séduisant qu’il y a une dizaine d’années. Quarts-de-finalistes du Mondial 2014, los Ticos n’ont plus vu le moindre dernier carré d’une compétition depuis l’édition 2017 de la Gold Cup, compétition qu’ils n’ont plus remportée depuis 1989. Affrontant le Brésil dès le premier match d’une poule extrêmement relevée, la sélection tricolore s’en est bien tirée, arrachant un match nul (0-0), au bout d’une rencontre où elle a très peu tenu le ballon (26% de possession). Difficile alors de croire à une qualification costaricaine, même si tout se jouera probablement lors de la dernière rencontre face au Paraguay.

Des effectifs contrastés

Sans vraiment crier gare, cette équipe colombienne ne semble manquer de rien, voyant des joueurs très performants à tous les postes. Devant l’éternel Ospina, nous retrouvons des défenseurs comme Muñoz (Palace), premier buteur lors du choc face au Paraguay, mais aussi Mina (Cagliari) ou Machado (Lens). Le leader de cette formation n’est autre que l’exilé brésilien James Rodríguez (São Paulo), qui ne semble finalement pas avoir perdu son talent. Pour le reste, difficile de ne pas citer les deux dynamiteurs de PL Duran et Sinisterra, tout comme Luis Diaz, la star de cette équipe (Liverpool, 49 sél, 12 buts). Beaucoup moins de joueurs connus du grand public côté costaricain. L’équipe doit désormais se passer de son ancien gardien de but, Keylor Navas (114 sélections), qui a pris sa retraite internationale. En plus de cela, les défenseurs essentiels Oviedo (81 sélections) et Gonzalez (90 sélections), ainsi que le milieu de terrain Tejeda (78 sélections), ne participeront pas à cette Copa América. Cependant, l’équipe peut s’appuyer sur le talentueux attaquant Campbell (139 sélections, 27 buts), le joueur le plus expérimenté du groupe, ainsi que sur le capitaine Calvo.

Les compositions probables pour ce Colombie – Costa Rica :

Colombie : Ospina – Muñoz (ou Arias), Sánchez, Yerry Mina (ou Lucumi), Mojica – Ríos, Lerma – Arias, James Rodríguez, Luis Diaz – Borré (ou Córdoba).

Costa Rica : Sequeira – Mitchell, Vargas, Calvo – Quiros, Brenes, Galo, Mora (ou Lassiter) – Campbell (ou Ugalde), Ag. Zamora, Al. Zamora.

La Colombie se qualifie

En dépit d’une solidité qui lui a permis de chiper un point à la Seleção, la sélection d’Amérique centrale ne devrait pas pouvoir résister 90 minutes de plus, face à une Colombie qui a de quoi faire peur dans tous les secteurs du jeu. Difficile même de voir le Costa Rica marquer le moindre but dans cette rencontre, même s’il pourrait au moins conserver le nul jusqu’à la pause.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur Colombie Costa Rica

Vous avez envie de parier sur ce Colombie – Paraguay sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Colombie Costa Rica avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– Un 1er pari remboursé de 120€ au lieu de 100€ en EXCLU avec Betclic et le code RDJ

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Colombie Costa Rica détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Copa América : Le Brésil cale, James Rodríguez régale