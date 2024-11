Pronostic Colombie Équateur : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde

La Colombie à la relance contre l’Équateur

La Colombie a retrouvé des couleurs sur le continent sud-américain en se hissant notamment en finale de la dernière Copa América. De plus, Los Cafeteros réalisent un parcours intéressant dans ces éliminatoires pour le Mondial 2026 puisqu’ils sont en 3e position. Les hommes de Lorenzo s’appuient notamment sur leurs prestations à domicile où ils ont quasiment fait un carton plein, concédant seulement un nul contre l’Uruguay. En effet, la Colombie a pris 13 de ses 19 points sur son sol. En déplacement, les partenaires de Luis Díaz rencontrent quelques délicatesses comme le montrent les deux derniers échecs en Bolivie (1-0) et la semaine passée en Uruguay (3-2). Lors de ce match, les Colombiens pensaient avoir fait le plus dur en égalisant à la 96e minute, mais ont craqué quelques instants plus tard. Ce mardi soir, la Colombie emmenée par Durán, Díaz, Quintero va vouloir se reprendre sur son sol.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Équateur est une solide sélection sud-américaine qui était présente lors du Mondial 2022, où elle avait affiché un visage intéressant. Actuellement, la Tri se trouve en 5e position, mais avait été sanctionnée de 3 points de pénalité. Sans cela, elle partagerait la 2e place avec l’Uruguay et la Colombie. La sélection équatorienne se présente en forme puisqu’elle est invaincue lors des 4 dernières journées avec des nuls contre le Paraguay et l’Uruguay (0-0 à chaque fois), pour des succès contre le Pérou (1-0) et la Bolivie la semaine dernière (4-0). Dans cette équipe, on retrouve l’un des meilleurs buteurs sud-américains avec Enner Valencia. À ses côtés, il comptera sur Estupinan, Pacho, Hincapie ou Paez. Suspendu lors du dernier match, Caicedo devrait effectuer son retour lors de cette rencontre. Intraitable à domicile, la Colombie devrait faire le job face à une solide sélection équatorienne contre qui elle avait obtenu un bon nul à l’aller en déplacement (0-0).

► Le pari « Victoire Colombie » est coté à 1,60 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 260€ (160€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,45 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 245€ (145€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

20€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Colombie – Équateur

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Colombie – Équateur sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 20€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Colombie – Équateur avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Colombie Équateur encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pronostic Équateur Colombie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026