Un international équatorien porté disparu après un potentiel kidnapping

Pedro Pablo Perlaza, international équatorien aux trois sélections (honorées entre 2020 et 2021), est porté disparu, rapportent les médias locaux, notamment Primicias. Le latéral/milieu droit, qui évolue actuellement en première division dans son pays, au Delfín Sporting Club, a été vu pour la dernière fois le dimanche 1er décembre.

Ses proches ont porté plainte pour enlèvement, et la police a commencé ses recherches. Selon le récit de la famille, rapporté par le média Ecuavisa, Perlaza (33 ans) aurait été intercepté par un motard et mis de force dans un véhicule, à Atacamas, station balnéaire au nord du pays. Le maire d’Esmeraldas (la grosse ville du coin) Vicko Villacís a lui déclaré dans l’émission Visionarias : « Les enquêtes policières indiquent qu’il a été invité à déjeuner dans le canton d’Atacames et qu’à partir de là, on ne sait absolument rien. »

INFORMAMOS|| Ante la presunta desaparición involuntaria de los ciudadanos Pedro P. y Juan M. en #Esmeraldas, tras la presentación de la respectiva denuncia por parte de sus familiares; #PolicíaEcuador inició de manera inmediata las labores investigativas y operativas alrededor… pic.twitter.com/tUVJpXVPrG — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) December 3, 2024

Perlaza compte deux titres de champion d’Équateur, avec le Delfín SC (2019) et le SD Aucas (2022).

