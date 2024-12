L’international équatorien a été secouru après son kidnapping

Le silence des lamas.

Pedro Pablo Perlaza, ex-international équatorien et star du Delfín SC, a vécu un scénario digne d’un film d’horreur. Enlevé dimanche soir dans sa ville natale d’Atacames, il a été secouru, ainsi que son ami Juan, mercredi par la police équatorienne après trois jours d’angoisse, rapporte le média local Infobae.

Sauvé par une descente

L’histoire commence dans la province d’Esmeraldas, région côtière gangrenée par la violence et les trafics en tout genre, où le joueur de 33 ans a été kidnappé. Pour le sauver, un raid spectaculaire des forces de l’ordre sur une maison d’Atacames a été déployé. Les ravisseurs, bien décidés à ne pas lâcher leurs proies, ont accueilli la police à coups de feu.

¡TREMENDO TESTIMONIO! 🙏🇪🇨🥺 “Es algo de volver a vivir y seguir para adelante”, las palabras de Pedro Pablo Perlaza, luego de ser rescatado por la Policía Nacional del secuestro sufrido hace unos días.pic.twitter.com/blOkhVwJhY — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) December 5, 2024

Les criminels ont pris la fuite, probablement blessés, et les otages ont pu sortir vivants selon le commandant de police. Bien que marqués physiquement et mentalement, ils sont désormais hors de danger. L’opération intervient dans un contexte difficile dans un pays qui suffoque sous une explosion de la criminalité. Avec un taux d’homicides de 47,2 pour 100 000 habitants en 2023, l’Équateur est devenu l’un des endroits les plus dangereux d’Amérique latine, bien loin de l’image paradisiaque que véhiculent ses plages.

Un dénouement heureux, ouf.

