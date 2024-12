Edoardo Bove s’écroule en plein match, Fiorentina-Inter reporté

On espère que tout ira bien pour Edoardo Bove.

Alors que l’Inter se déplaçait sur la pelouse de la Fiorentina ce dimanche, la rencontre a rapidement viré au cauchemar pour tout le monde. À la 16e minute de jeu, le Florentin Edoardo Bove s’est écroulé sur la pelouse, puis a été pris de convulsions. Marqués par l’événement, les joueurs des deux équipes ont entouré l’Italien pendant l’intervention de l’équipe médicale.

Bove è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Sarà rivalutato nelle prossime 24h. — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 1, 2024

Il a ensuite été rapidement transporté à l’hôpital de Careggi accompagné des dirigeants du club. Un peu plus d’une heure après l’effondrement de son joueur, la Fiorentina a communiqué quelques informations plutôt rassurantes concernant Bove, « actuellement sous sédation pharmacologique et hospitalisé en soins intensifs ». « Bove est arrivé hémodynamiquement stable aux urgences, et les premiers examens cardiologiques et neurologiques effectués ont permis d’exclure une atteinte aiguë du système nerveux central et du système cardio-respiratoire. Il sera réévalué dans les prochaines 24 heures », a écrit la Viola.

Le match a évidemment été arrêté puis reporté.