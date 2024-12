La Juventus n'avance pas malgré Khephren Thuram

Encore un match nul pour la Juve de Thiago Motta !

La Vieille Dame n’a toujours pas perdu en Serie A mais a concédé un onzième nul en dix-huit journées, ce dimanche soir au Juventus Stadium, face à la surprenante Fiorentina de Raffaele Palladino (2-2).

Portée par un Khephren Thuram des grands soirs, la Juve domine l’entame de match et va ouvrir le score grâce à son Français. Sur un rush en solitaire, Thuram bat facilement David De Gea et met le onze de Thiago Motta sur de bons rails. Oui mais voilà, la Juve ne se met pas à l’abris, De Gea dégoûte Dusan Vlahovic et la Fio’ va recoller avant la pause : caviar signé Yacine Adli, tête à bout portant de Moise Kean, à la pause la Juventus et la Fiorentina sont dos-à-dos.

Rebelote en seconde période où le scénario sera sensiblement le même : Thuram, une nouvelle fois à l’aise balle au pied, s’offre un inédit doublé dès le retour des vestiaires et la Juve va manquer plusieurs balles de break par la suite. Jusqu’à ce qu’en fin de rencontre, sur un cafouillage qui implique Kean une nouvelle fois, Riccardo Sottil décoche une sublime volée sans contrôle au second poteau et renvoit Michele Di Gregorio à ses études. Conséquence : la Juve pointe à neuf longueurs de l’Atalanta, leader de Serie A.

