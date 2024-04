Malgré 3 buts refusés, la Juventus domine la Fiorentina

Juventus 1-0 Fiorentina

But : Gatti (21e)

Trois.

Tel est le nombre de buts refusés à la Juventus pour hors-jeu, ce dimanche. N’en déplaise à Weston McKennie et Dusan Vlahovic, qui a inutilement trouvé le chemin des filets par deux fois. Ce qui n’a pas empêché les Turinois de s’imposer contre la Fiorentina, dans le cadre de la 31e journée de Serie A : dominateurs en première période, les locaux se sont imposés sur la plus courte des marges grâce à une réalisation signée Federico Gatti au bout de vingt grosses minutes de jeu suite à une tête de Gleison Bremer touchant le poteau sur corner.

Cristiano Biraghi et Federico Chiesa ont, ensuite, eu des situations pour faire le break. Comme Lucas Beltran, Antonin Barak ou encore Nicolas Gonzalez pour égaliser. L’Argentin a même tapé la barre transversale, qui a donc sauvé la Juve. Cette dernière, troisième du classement avec 62 points (soit six de moins que Milan, vainqueur la veille à Lecce), repousse les visiteurs à une dixième place très décevante. Le tout, alors que la Viola a monopolisé la sphère : à dix minutes du terme, par exemple, la Fio comptabilisait en effet plus de 70% de possession de balle.

Le goût de la souffrance, certains clubs ont ça dans le sang.

