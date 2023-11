La Juve braque la Fiorentina

Fiorentina 0-1 Juventus

But : Miretti (10e) pour les Turinois

Oubliez Redouane Faïd, l’as du braquage s’appelle bien Massimiliano Allegri.

Malgré la situation chaotique en Toscane à la suite de la tempête Ciaran et des nombreuses demandes de report (notamment du maire de Florence et de la Curva Fiesole, qui a décidé de boycotter la rencontre), ce choc opposant la Fiorentina à la Juve s’est déroulé aux horaires prévus. Et même si elle a été ultradominée pendant plus de 90 minutes, la Vieille Dame a tout de même réussi à arracher un précieux succès (1-0). Une victoire qui permet aux Bianconeri de conforter leur deuxième place, avec quatre longueurs d’avance sur le Milan (troisième) et seulement deux de retard sur l’Inter. Malgré leur séduisante prestation, les Florentins enchaînent quant à eux une troisième défaite consécutive en championnat et chutent à la huitième place.

Dès les premières minutes, les Florentins montrent pourtant leurs intentions : du rythme, de la verticalité, du pressing et de la justesse technique. Mais si la Viola domine, elle se fait surprendre sur la première (et seule) occasion turinoise. Et de quelle manière ! Sur une action d’école partie de derrière, Rabiot fait la différence et décale pour Kostic qui centre à l’intention de Miretti qui conclut d’un plat du pied (0-1, 10e). Premier but du bambino avec la Juve.

Mais les hommes d’Italiano ne s’avouent pas vaincus, et continuent de dominer. Si la domination est outrageuse (74% de possession en première période), il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir la première occasion florentine avec une reprise signée González stoppée par Szczesny (30e). Puis, juste avant la pause, le portier polonais fait de nouveau parler sa classe sur un coup franc de Biraghi (45e). Et alors que les attaques toscanes se multiplient, la muraille turinoise ne rompt pas. Sauf que les 25 frappes tentées (contre 4, pour la Juve) ne suffiront pas, la Fiorentina ne parviendra jamais à forcer le verrou.

Une Vieille Dame pas séduisante, mais qui enchaîne une quatrième victoire consécutive… et un sixième match sans encaisser le moindre but, surtout.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano – Biraghi, Ranieri (Mina, 89e), Martínez, Parisi – Mandragora, Arthur (Ikoné, 78e) – Kouame (Sottil, 78e), Barák (Bonaventura, 59e), González – Beltran (Nzola, 46e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Juventus (3-5-2) : Szczesny – Rugani, Bremer, Gatti – Kostic, Rabiot, Locatelli, Miretti (Cambiaso, 61e), McKennie – Chiesa (Milik, 68e), Kean (Vlahovic, 68e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

