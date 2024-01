La Juve explose la Salernitana et file en quarts

Juventus 6-1 US Salernitana

Buts : Miretti (12e), Cambiaso (35e), Rugani (54e), Bronn (CSC, 75e), Yildiz (88e) et Weah (90e+1) pour les Bianconeri // Ikwuemesi (1ere) pour les Ippocampi

Retenez-bien ce nom : Kenan Yildiz.

Malgré un but concédé dès la première minute, la Juve n’a fait qu’une bouchée de la Salernitana. Large succès des Bianconeri (6-1) qui se qualifient donc pour les quarts de finale de la Coppa Italia où ils retrouveront Frosinone.

Ce sont donc les hommes d’Inzaghi qui s’illustrent les premiers et viennent climatiser d’emblée l’Allianz Stadium. Gatti manque complètement sa relance et sert sur un plateau Ikwuemesi, l’attaquant salernitano ne tergiverse pas et ouvre le score (0-1, 1ere). Touchés dans leur orgueil, les Bianconeri ne tardent pas à réagir. Chiesa fait la différence dans le couloir gauche et centre pour Cambiaso qui sert Miretti, le milieu turinois s’arrache et égalise (1-1, 12e). La Juve a fait le plus dur mais continue sur sa lancée et multiplie les offensives. Une nette domination récompensée par Cambiaso. Le milieu italien, après une déviation de la tête de Danilo, se retrouve seul au second poteau et donne l’avantage aux siens d’une reprise de volée (2-1, 35e).

Au retour des vestiaires, les hommes d’Allegri enfoncent encore plus les Ippocampi. Sur un corner tendu, Chiesa trouve le crâne de Milik, la tentative du Polonais est repoussée par Fiorillo mais Rugani traine dans le coin et pousse le cuir dans le but (3-1, 54e). La Vieille Dame laisse alors le cuir à la Salernitana, incapable de trouver la faille face à la muraille piémontaise. Entré en jeu dix minutes auparavant, Yildiz s’illustre et tente sa chance. Fiorillo remporte son face à face avec l’attaquant turc mais le portier italien voit son défenseur Bronn envoyer le cuir dans ses propres filets (4-1, 75e). Comme ce n’est pas suffisant, Yildiz – encore lui – fait parler sa classe. Le feu follet turc s’amuse avec la défense adverse et crucifie Fiorillo d’une frappe sèche au premier poteau (5-1, 88e). Fuoriclasse. Dans le money-time, Weah déclenche un missile aux 25 mètres qui détruit la barre et franchit la ligne (6-1, 90e+1). Circulez, y’a rien à voir.

Juventus (3-5-2) : Perin – Danilo, Rugani, Gatti – Iling-Junior (Weah, 66e), Rabiot, Locatelli, Miretti (Nonge, 76e), Cambiaso (Kostić, 83e) – Chiesa (Yildiz, 66e), Milik (Vlahović, 76e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

US Salernitana (4-2-3-1) : Fiorillo – Sambia, Bronn, Lovato, Daniliuc – Lęgowski, Maggiore (Bradarić, 46e) – Stewart (Gyömbér, 46e), Botheim (Nwanko, 56e), Tchaouna (Sfait, 56e) – Ikwuemesi. Entraîneur : Filippo Inzaghi.

