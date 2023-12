En direct : Lille-PSG (0-0)

On ne perd pas de temps et on passe directement aux compo’ : Paulo Fonseca part sur son 4-2-3-1 habituel. Rien de bien étonnant mis à part la titularisation de Bafodé Diakité et le fait que Rémi Cabella soit remplaçant. Jonathan David ne débute pas, c’est Yusuf Yazıcı qui débutera en pointe.

Supporters du LOSC, voici votre composition pour affronter le Paris Saint-Germain 👊⬇️#LOSCPSG pic.twitter.com/3SZlik8za5 — LOSC (@losclive) December 17, 2023