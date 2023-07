Benoît Costil quitte la France

Un petit tour et puis s’en va.

Un peu plus de six mois après avoir débarqué à Lille, Benoît Costil, libre de tout contrat, quitte la France. À 36 balais, dont la moitié passée à écumer les pelouses de Ligue 1 et Ligue 2, l’international français file en Italie pour rejoindre la Salernitana. Le club de Salerne a annoncé ce lundi soir la signature de l’ancien Auxerrois, désormais lié aux Granata jusqu’au 30 juin prochain.

De Caen à Bordeaux, en passant par Vannes ou Sedan, en dix-huit ans de carrière professionnelle, le portier français n’avait jamais évolué ailleurs qu’en France. Celui qui compte quelques 589 apparitions dans le championnat français, première comme deuxième division, s’apprête donc à découvrir une nouvelle expérience avec un club qui a achevé la dernière saison de Serie A au quinzième rang.

Un petit séjour en Erasmus à 36 balais, et pourquoi pas ?

