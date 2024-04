Pronostic Salernitana Sassuolo : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Sassuolo se rebiffe face à la Salernitana

La 31e journée de Serie A ouvre ce vendredi avec une affiche entre deux mal classés, la Salernitana et Sassuolo. Les Granata sont derniers depuis quasiment l’entame du championnat et quasiment assurés de descendre en Serie B. Les partenaires de Benoit Costil sont sur une spirale négative avec 12 matchs sans la moindre victoire au cours de laquelle ils se sont inclinés à 10 reprises pour 2 nuls. Le week-end dernier, la Salernitana n’a pas pu rivaliser avec une équipe de Bologne (3-0) qui joue les premiers rôles. Ce revers montre également que les hommes de Colantuono semblent avoir abdiqué dans la lutte pour le maintien. De plus, la Salernitana est en conflit avec Dia, qui ne joue plus alors qu’il reste le meilleur joueur offensif de cette formation.

En face, Sassuolo est une formation habituée à finir dans le ventre mou du championnat mais qui se retrouve en danger. En effet, les Neroverdi n’ont jamais su trouver leur rythme de croisière et se retrouvent eux aussi dans la zone de relégation. Toutefois, les partenaires de Berardi conservent leurs chances de maintien puisqu’ils n’accusent qu’un point de retard sur le premier non relégable, Frosinone. Ce vendredi, Sassuolo joue gros dans l’optique du maintien avec ce déplacement chez la lanterne rouge. Le week-end dernier, les Neroverdi ont déjà laissé passer une opportunité de se replacer en partageant les points à domicile face à l’Udinese (1-1). Lors de ce match, Defrel avait ouvert le score mais a vu un autre Français, en la personne de Thauvin, égaliser rapidement pour les Frioulans. Ce vendredi, Sassuolo devrait signer une victoire importante dans l’optique du maintien en prenant le dessus sur une Salernitana déjà condamnée dans un nouveau match pauvre en buts.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

