Pronostic Sassuolo Salernitana : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Sassuolo renoue avec le succès contre la Salernitana

La 10e de journée de Serie A débute avec une affiche entre deux formations luttant leur maintien, Sassuolo et la Salernitana. Les Neroverdi sont sur un passage compliqué de 5 journées sans la moindre victoire. Lors des derniers matchs, Sassuolo a été tenu en échec par Lecce et Bologne, pour des revers face à Monza, la Lazio et le Torino. La seule note positive lors de cette période est venue de la Coupe d’Italie avec une qualification en 8e de finale suite à la victoire contre la Spezia, club de Serie B. Depuis le début de saison, Sassuolo ne s’est imposé qu’à 3 reprises face à Vérone (3-1), la Juventus (4-2) et l’Inter (1-2). Avec 11 points récoltés, les partenaires de Berardi comptent 3 points de plus que le Hellas Vérone, premier relégable. Le capitaine et ex-international est le meilleur élément de son équipe avec 5 réalisations.

De son côté, la Salernitana occupe actuellement la dernière place du classement. Depuis le début de saison, les Granata n’ont pas remporté le moindre match et restent même sur une terrible série avec 1 nul lors des 6 dernières journées (pour 5 défaites). La semaine passée, la Salernitana s’est inclinée à domicile dans le derby face au Napoli (0-2). A la suite de ce revers, le club de Salerne accuse déjà 5 points de retard sur le premier club non relégable, Cagliari. Après avoir été en conflit avec son club, Dia a été réintégré et reste le meilleur buteur de son club avec 3 buts inscrits. Déterminé à prendre ses distances avec la zone de relégation, Sassuolo devrait prendre, à domicile, le dessus sur la Salernitana.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

