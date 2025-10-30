S’abonner au mag
  • Serie A
  • J9
  • Cagliari-Sassuolo (1-2)

Armand Laurienté est toujours aussi fort sur coup franc

Cagliari 1-2 Sassuolo

Buts : S. Esposito (73e) pour Cagliari // Laurienté (54e) & Pinamonti (65e) pour Sassuolo

Une victime de plus.

Si l’US Sassuolo s’est imposée ce jeudi soir à Cagliari (1-2), elle le doit en grande partie à Armand Laurienté. Sur la pelouse de la Sardegna Arena, le Français de 26 ans – resté chez les Neroverdi la saison passée et grand artisan de leur remontée immédiate – a fait parler son amour de la frappe flottante et envoyé un superbe coup franc pour ouvrir le score et lancer le promu vers ce précieux succès. Un septième coup franc direct en carrière et un deuxième but cette saison pour l’ancien joueur de Rennes et Lorient, élu homme de ce match. Là, il n’y a plus qu’à admirer.

De quoi mettre les frissons aux supporters lorientais.

